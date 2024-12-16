Белоусов заявил о риске конфликта России и НАТО в ближайшие 10 лет

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О том, что военный конфликт России и НАТО может произойти в ближайшее десятилетие, говорят принятые Альянсом решения, а также доктринальные документы США и других стран, входящих в объединение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что в ведомстве готовятся к любому развитию военной обстановки в среднесрочной перспективе.

По словам Белоусова, страны НАТО переходят на новую систему боевой готовности, которая предусматривает развертывание у западных границ России группировки в 100 тысяч военных в течение 10 суток. Кроме того, за 30 суток могут быть размещены 300 тысяч бойцов, за 180 суток – 800 тысяч.

В ответ на расширение НАТО в направлении российских границ Белоусов призвал завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов, а также уточнить численность вооруженных сил.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям. Он пообещал, что Москва не оставит этого без последствий.

