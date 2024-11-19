Госдеп заявил, что США и НАТО не угрожают России

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США и Североатлантический альянс не представляют угрозы для России. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Таким образом чиновник прокомментировал изменения российской ядерной доктрины. Миллер также добавил, что Вашингтон не видит причины изменять готовность своих ядерных сил.

Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны.

Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО. В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз.

Вместе с тем российская сторона продолжает строго придерживаться позиции о том, что ядерное оружие – это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.