19 ноября, 18:03Политика
Боррель не счел разрешение на удары вглубь России шагом к ядерной войне
Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не считает, что снятие президентом США Джо Байденом ограничения на разрешение для Украины атаковать территории России с помощью дальнобойного оружия шагом к ядерной войне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель осудил решение российской стороны обновить ядерную доктрину.
"Ядерное сдерживание – это то, что мы сейчас полностью отклоняем", – отметил глава дипломатии ЕС.
Владимир Путин подписал указ, согласно которому доктрина об основах госполитики в области ядерного сдерживания была обновлена. В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.
После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. При этом Москва всегда придерживается ответственной позиции и принимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины.
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