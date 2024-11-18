Володин допустил использование нового оружия в случае ударов вглубь России

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Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, в рамках ответа на разрешение президента США Джо Байдена Киеву наносить удары западными ракетами вглубь РФ. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Однако он призвал получить точный ответ на вопрос о реакции российской стороны на разрешение бить вглубь России с помощью дальнобойного оружия у Минобороны.

Володин также уточнил, что после реакции со стороны России на подобное решение властей США можно ожидать ответ с американской стороны, после которого вновь последует российский ответ.

"Уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, – все мы смертны – когда-то уйдет из жизни. Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку. А может быть, и весь мир!" – предположил председатель Госдумы.

Он также подчеркнул, что дальнобойное оружие уже используется украинской стороной, поэтому ситуацию на поле боя это не поменяет, а лишь усугубит судьбу Киева и разрушит российско-американские отношения.

Информация о разрешении Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России появилась вечером 17 ноября. По версии СМИ, ракеты могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

В Пентагоне отказались комментировать данную информацию. При этом газета The Washington Post выяснила, что Белый дом долго сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, а также увеличения числа диверсионных атак на территории Европы и США и усиления поддержки Ирана и хуситов в Йемене.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности, и отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.

