Генерал-майор Попов: ВСУ могут ударить дальнобойными ракетами по городам России

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При разрешении наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать атаковать крупные российские города. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление генерал-майора авиации и заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова.

Генерал-майор предположил, что украинские военнослужащие будут стараться попасть в зону любых пригородных объектов. По его словам, у ВСУ нет времени на продумывание плана.

"ВСУ не будут заморачиваться над тем, чтобы прицельно и качественно работать по объектам военного назначения или хотя бы даже по объектам оборонно-промышленного комплекса России", – отметил Попов.

Однако, как он утверждает, если Запад поможет Украине сформировать план по атакам, то целями могут стать арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы, а также центры подготовки военнослужащих.

Между тем эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что ответ российской стороны на разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами будет зависеть от того, как будет использоваться вооружение и какой ущерб причинят ВСУ.

Рожин также напомнил, что Россия уже ознакомлена с характеристикой западных ракет, поскольку они применяются при ударах по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыму.

Информация о разрешении президентом США Джо Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России появилась вечером 17 ноября. По версии СМИ, ракеты могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

В Пентагоне отказались комментировать данную информацию. При этом газета The Washington Post выяснила, что Белый дом долго сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, а также увеличения числа диверсионных атак на территории Европы и США и усиления поддержки Ирана и хуситов в Йемене.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности, и отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.

