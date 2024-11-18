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Решение действующего президента США Джо Байдена бить ракетами ATACMS по российской территории поставит крест на президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявил журналист Джексон Хилк, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Его мир рухнет, очень скоро. Произойдет то, что происходит с остальными марионетками США. Он ходячий мертвец", – написал Хилк в соцсети X.

По его словам, решение Байдена существенно не повлияет на положение ВСУ, однако может спровоцировать эскалацию конфликта. Хилк также не сомневается, что ответ Москвы будет жестким.

Ранее СМИ сообщили, что Байден дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по России. По мнению журналистов, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

На этом фоне Зеленский заявил, что подобные разрешения не анонсируются и "ракеты сами за себя скажут".

Между тем Владимир Путин заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.