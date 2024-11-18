В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

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Только избранному президенту США Дональду Трампу под силу добиться урегулирования конфликта на Украине за столом переговоров. С таким заявлением выступил в воскресенье директор по коммуникациям в переходной команде Трампа Стивен Чунг после информации американских СМИ о разрешении лидера США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России.

"Как заявлял в ходе своей предвыборной кампании Трамп, он единственный может сблизить стороны (конфликта. – Прим. ред.) для того, чтобы при помощи переговоров добиться мира, работать над завершением войны и прекращением убийств", – приводит его слова телекомпания CNN.

Чунг также отказался отвечать на вопрос, был ли политик заранее уведомлен о данном решении действующих американских властей. Он добавил, что официальные заявления по этому вопросу будут исходить от самого Трампа или его уполномоченных представителей.

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября.

Согласно данным СМИ, ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". В Пентагоне, в свою очередь, отказались комментировать данную информацию.

Аналогичное разрешение вслед за США, по сообщению газеты Le Figaro, дали Франция и Великобритания. Источники газеты предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.