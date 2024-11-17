Bloomberg: разрешение США на удары по РФ не учитывает все пожелания Киева

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Разрешение действующего президента США Джо Байдена на применение дальнобойного оружия по территории России вряд ли учитывает все пожелания Киева, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Инсайдеры утверждают, что оружие может быть задействовано в Курской области, однако все детали вокруг соответствующего решения засекречены.

Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать информацию о снятии ограничений на использование американского дальнобойного оружия, передает ТАСС.

Ранее газета The New York Times заявила, что Байден впервые дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по территориям России. При этом СМИ писало, что мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.