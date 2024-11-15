Салливан: лидеры трех стран обсудят ответ на отправку войск КНДР в Россию

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Белый дом собирается ответить России на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области скоординированными политическими решениями вместе с союзниками. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что власти США намерены скоординировать свои действия с союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей.

Вопрос совместных ответных мер будет обсуждаться на встрече лидеров США, Кореи и Японии на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в столице Перу Лиме.

Между тем администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.

