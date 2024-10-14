Зеленский заявил о "фактическом включении" КНДР в конфликт на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в украинский конфликт. Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины.

По его словам, там обсуждали фактическое включение в конфликт КНДР и отношения России с некоторыми странами, которые, как он считает, инвестируют в затягивание конфликта.

14 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Договор был подписан в середине июня 2024 года, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.