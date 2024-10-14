Байден заявил о готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО

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США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо президента США Джо Байдена в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Nihon Hidankyo.

Байден отметил, что мировому сообществу необходимо продолжать добиваться того, чтобы весь мир был навсегда избавлен от ядерного оружия.

Американский лидер признал, что ни одной стране в мире не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Однако снижение ядерной угрозы особенно важно из-за "опасностей современного мира".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над созданием которых мы работали сообща, и идут вразрез с жизненно важной работой сегодняшних нобелевских лауреатов", – добавил Байден.

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo. Движение, объединяющее людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, было отмечено за его действия, направленные на достижение мира, свободного от ядерного оружия, а также за демонстрацию позиции, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано.

Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем, сообщали в МИД РФ. В неформальную "ядерную пятерку" входят те страны, которые обладают ядерным арсеналом – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.