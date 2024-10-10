Рябков рассказал о будущей встрече представителей ядерных стран

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Встреча представителей пяти ядерных стран в формате "ядерной пятерки" пройдет в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут", – цитирует его РИА Новости.

В неформальную "ядерную пятерку" входят те страны, которые обладают ядерным арсеналом – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023 и 2024 годах координатором была РФ, однако теперь функции перейдут к Китаю.

Однако какие-то конкретные планы Пекина на координаторство станут известны позднее, в ближайшие пару недель, уверен Рябков. Кроме того, он пожелал Китаю успеха и подчеркнул настрой РФ на поддержку КНР.

Ранее Рябков уточнял, что слова кандидата на пост главы США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствуют действительности.

