Лавров прибыл с рабочим визитом в Лаос

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса Вьентьян для участия в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС). Об этом сообщает ТАСС.

Выступление российского министра запланировано на пятницу, 11 октября. Кроме того, Лавров в ходе рабочей поездки проведет ряд двусторонних встреч.

В конце сентября Лавров посетил Нью-Йорк, чтобы выступить на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Во время своего выступления министр затронул множество тем, включая конфликт на Украине и вопрос ядерной доктрины РФ.

В частности, министр указал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь страны НАТО в боевые действия против РФ.

Глава МИД РФ отдельно прокомментировал и ситуацию на Ближнем Востоке, назвав бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств, а также обвинив США в желании монополизировать посреднические процессы на Ближнем Востоке.