Лавров назвал бесчеловечными атаки Израиля на Ливан

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Атака Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств является бесчеловечной. В связи с этим необходимо провести расследование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очередным кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, США были осведомлены о подготовке атаки. Как объяснил глава ведомства, публикации европейских и американских СМИ свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона в теракт.

Также Лавров отметил, что массовое наказание палестинцев, которое начал Израиль после 7 октября прошлого года, недопустимо. Он призвал положить конец такой акции с американским оружием.

"Нет и не может быть оправданий актам терроризма, жертвами которого стали израильтяне 7 октября прошлого года. Но у всех, в ком еще живы чувство сострадания, вызывает негодование, что октябрьская трагедия используется для массового коллективного наказания палестинцев", – добавил министр.

Ранее Лавров говорил, что Ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую "кое-кто очень и очень хочет". Обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной, а также Ливаном, начал отзываться и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе, отмечал он.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.

