Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

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В Армии Израиля заявили о начале новой волны масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит масштабные удары по террористическим объектам "Хезболлы" в Ливане", – говорится в заявлении.

Израиль атаковал столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого ЦАХАЛ обстрелял поселения на юге и востоке государства.

Позже представители армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". От ударов Израиля также пострадали объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Как заявили представители движения, атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины. Кроме того, в Ливане погибли два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.