"Хезболла" заявила о ночной атаке на "военный аэропорт" и авиабазу Израиля

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало в ночь на 24 сентября ракетами базу ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорт Мегиддо на севере еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

Помимо этого, участники "Хезболлы" атаковали при помощи ракет транспортно-логистическую базу Амос и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе населенного пункта Зихрон-Яаков.

В своем заявлении бойцы "Хезболлы" заявили, что обстрелы были совершены в защиту Ливана и его народа.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболла".

По последним данным, количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек, еще 1 645 человек получили различные ранения.

Израильские силы также нанесли удар по целям в столичном Бейруте. В ответ на это бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля.

Российским гражданам рекомендовали в ближайшее время взвешивать необходимость поездки в Израиль и граничащие с ним страны.