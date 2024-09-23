Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 492 человек

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Количество погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана в понедельник, 23 сентября, увеличилось до 492 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций минздрава Ливана.

Среди погибших 35 детей и 58 женщин. Кроме того, еще 1 645 человек получили различные ранения.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболла".

Израильские силы также нанесли удар по целям в Бейруте. В ответ на это бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля.

Российским гражданам рекомендовали в ближайшее время взвешивать необходимость поездки в Израиль и граничащие с ним страны.