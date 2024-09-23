"Хезболла" опровергла гибель одного из лидеров движения Али Караки

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Ливанское движение "Хезболла" опровергло информацию, что один из лидеров движения Али Караки погиб после ударов израильских сил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

По их данным, Караки жив и находится в безопасном месте. Ранее некоторые СМИ рассказывали, что целью ударов по Ливану, в том числе, был именно он. Некоторые ливанские чиновники не смогли рассказать о судьбе Караки.

Он, уточнили журналисты, является наиболее высокопоставленным военным командиром движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые были ранее убиты израильскими силами.



Израильская армия наносит удары по поселениям на юге и востоке Ливана с утра 23 сентября. Позднее Израиль заявил о начале упреждающей наступательной операции, нанося удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Количество погибших в результате авиационных ударов по поселениям Ливана возросло до 356 человек.

