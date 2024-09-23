Наступательная операция ЦАХАЛ против "Хезболлы" получила название "Стрелы севера"

Фото: ТАСС/Zuma

Наступательная операция израильских войск против ливанского шиитского движения "Хезболла" получила название "Северные стрелы". Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Уточняется, что такое название было озвучено главой Генштаба Израиля Герци Халеви.

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. В Минобороны еврейского государства уточнили, что расширят удары по целям движения, включая высший командный состав и склады с оружием.

По последним данным, число жертв после атак ЦАХАЛ возросло до 356, а еще 1 246 – ранены. В целом менее чем за неделю пострадали около 5 тысяч человек.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции и нанесении ударов по военной инфраструктуре "Хезболлы". При этом правительство также вводит особое положение в сфере гражданской обороны на территории всего государства.