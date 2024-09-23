Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану возросло до 356

Фото: ТАСС/Zuma

Количество погибших в результате авиационных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по поселениям на юге и востоке Ливана возросло до 356 человек, пишет ТАСС со ссылкой на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана.

Среди погибших – 24 ребенка и 42 женщины. Также были ранены 1 246 человек.

ЦАХАЛ наносит удары по поселениям на юге и востоке Ливана с утра 23 сентября. Позднее Израиль заявил о начале упреждающей наступательной операции, нанося удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла".

Между тем сообщалось, что за минувшую неделю в результате израильских атак в Ливане пострадали порядка 5 тысяч человек.

