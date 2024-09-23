Россиянам рекомендовали внимательно взвешивать необходимость посещения Израиля

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Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал российским гражданам взвешивать необходимость поездки в Израиль и граничащие с ним страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бы рекомендовал внимательно взвесить все плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о возможной поездке, и ограничить эти поездки гуманитарными случаями, которые неизбежно возникают", – подчеркнул дипломат.

Викторов отметил, что на фоне активного противостояния Израиля и шиитского движения "Хезболла" для туристов есть "риски получения ущерба для здоровья и даже жизни".

В случае вынужденной поездки в Израиль и соседние страны он рекомендовал прислушиваться к рекомендациям израильских властей и российского посольства.

Ранее Викторов заявил, что на фоне последних событий Москва высоко оценивает вероятность перерастания эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну.

По его мнению, нынешний уровень эскалации на территории региона является беспрецедентным за последние 15–20 лет, а участники конфликта не демонстрируют заинтересованности в снижении уровня эскалации, рассчитывая на военное и силовое решение существующих проблем.

