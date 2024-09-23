Число погибших в результате ударов Израиля по югу Ливана возросло до 100

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Количество погибших в результате ударов Израиля по населенным пунктам южной части Ливана возросло до 100, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, ранения в ходе этих атак получили 400 человек.

На фоне последних событий Москва высоко оценивает вероятность перерастания эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну, отметил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов, комментируя ситуацию в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, риск начала войны остается высоким, поскольку ряд участников конфликта не демонстрирует заинтересованности в снижении уровня эскалации, рассчитывая на военное и силовое решение существующих проблем. При этом Викторов подчеркнул, что российская сторона продолжает придерживаться позиции, в соответствии с которой решить возникшие в регионе конфликты военным путем невозможно.

Посол отметил, что нынешний уровень эскалации на территории региона является беспрецедентным за последние 15–20 лет, что подтверждается ракетными обстрелами с обеих сторон.

"К конфликту добавлен новый элемент – террористическое использование информационно-коммуникационных технологий на прошлой неделе. Это означает дополнительные угрозы и последствия для нынешней ситуации", – подчеркнул дипломат.

При этом Россия считает необходимым выполнение резолюции СБ ООН 1701, принятой в целях прекращения Второй ливанской войны 2006 года, для предотвращения нового конфликта между Израилем и Ливаном, заявил Викторов. Причем ее соблюдение не должно быть выборочным. По словам дипломата, это касается всех сторон, упомянутых в резолюции.

Посол также пояснил, что для Израиля выполнение резолюции должно заключаться в остановке воздушной, наземной и морской военной деятельности.

Документ предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, а также вывод войск Израиля с южных территорий страны. Развернуть свои силы там должны были ливанское правительство и ООН. Вместе с тем резолюция запрещает присутствие любых военизированных формирований к югу от реки Литани. Исключение составляют лишь те из них, которые относятся к армии Ливана или силам ООН.

Однако по прошествии 18 лет ливанское движение "Хезболла" восстановило свою инфраструктуру на юге страны и продолжает ежедневно обстреливать Израиль на протяжении 11 месяцев.

На территории разных районов Ливана 17 и 18 сентября происходили подрывы пейджеров, портативных раций, смартфонов и других устройств. В результате погибли 32 человека, еще около 4 тысяч получили ранения. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Затем, 20 сентября, Израиль нанес удар по столице Ливана. Самолеты направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где проходило заседание военных. Позже движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей, 13 бойцов и командиров.

По данным израильской стороны, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

В ответ на эту атаку утром 22 сентября Ливан запустил по Израилю более 100 ракет. Падение боеприпасов и их обломков зафиксировали в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Это привело к возникновению на этих территориях очагов возгорания.