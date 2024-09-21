"Хезболла" сообщила о 15 погибших в результате ударов Израиля по Бейруту

Фото: ТАСС/Bilal Hussein/AP

При израильской атаке по Бейруту погибли 15 человек: два военных руководителя и 13 бойцов и командиров "Хезболлы", пишет ТАСС со ссылкой на данные ливанского движения.

Жертвами ударов стали участники совещания местного оперштаба во главе с командиром Ибрагимом Акилем и руководителем подразделения "Радван" Ахмедом Вахби.

Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, уточняет MTV со ссылкой на источник.

Очередной удар был нанесен по Ливанской столице накануне. Погибшие командиры "Хезболлы" планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года, утверждает израильская сторона.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября. Жертвами детонации стали 32 человека, еще более 4 тысяч граждан пострадали. Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны.

