Число погибших при детонации устройств связи в Ливане выросло до 32

Фото: ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Число погибших в результате взрывов беспроводных устройств связи, происшедших в Ливане, увеличилось с 20 до 32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Фираса Абьяда.

При этом министр не назвал точное число пострадавших, однако отметил, что в больницах остаются тысячи раненых.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

Некоторые СМИ сообщали, что атака была направлена против представителей движения "Хезболлах", так как этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.