"Хезболлах" возложила на Израиль ответственность за взрывы пейджеров в Ливане

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Движение "Хезболлах" заявило, что ответственность за взрывы пейджеров в Ливане несет Израиль. Об этом сказано в заявлении, размещенном в телеграм-канале движения.

Представители "Хезболлаха" также подтвердили, что в результате "преступной агрессии" Израиля несколько человек погибли и большое количество людей получили ранения. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники в шиитской милиции утверждает, что генсек ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла не пострадал при взрывах пейджеров.

"Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию", – сказано в заявлении движения.

Правительство Ливана в своем заявлении в соцсети X также возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль и осудило эту "преступную агрессию", назвав произошедшее серьезным нарушением суверенитета Ливана.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, уже заявил во время брифинга, что организация осуждает гибель гражданского населения в связи с этим происшествием.

"Это развитие событий крайне беспокоит, особенно учитывая контекст ситуации, которая крайне волатильна", – передает его слова ТАСС.

О детонации пейджеров в Ливане стало известно 17 сентября. В результате 8 граждан погибли и еще более 2,8 тысячи человек ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Тяжелые ранения зафиксировали у 200 граждан.

При этом члены "Хезболлаха" пока сообщили о гибели одного ребенка и двух представителей ливанского движения. По данным зарубежных СМИ, детонацию устройств могли спровоцировать хакеры. Кроме того, журналисты предположили, что такими пейджерами пользуются представители движения "Хезболлах" для обмена данных.

