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Более 2,8 тысячи человек ранены и 8 погибли при детонации пейджеров в Ливане, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд. Его слова передает Al Wataniya.

Среди погибших есть ребенок восьми лет, уточнил он. По его словам, тяжелые ранения зафиксировали у 200 граждан.

В комментарии телеканалу Al Jazeera Абъяд заявил, что от 170 до 180 человек находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что более 100 медучреждений республики приняли пострадавших.

При этом члены "Хезболлаха" пока сообщили о гибели одного ребенка и двух представителей ливанского движения. Они намерены провести детальное расследование обстоятельств детонации.

Иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани получил незначительные ранения, угрозы жизни нет, утверждает агентство IRNA. В настоящее время за его состоянием следят медики.

В министерстве информации Ливана считают, что массовые взрывы устройств – это проявление израильской агрессии. Об этом свидетельствует первичная информация о происшествии.

О детонации пейджеров на юге Ливана стало известно ранее. Такими устройствами пользуются представители движения "Хезболлах", пишут СМИ. Синхронный перегрев могли спровоцировать хакеры.

Пострадавших начали отвозить в медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире. На фоне случившегося местных жителей попросили не выезжать на личном транспорте, чтобы не создавать заторы и не мешать проезду машин скорой помощи.