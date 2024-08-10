МИД Ирана назвал удар Израиля по школе в секторе Газа военным преступлением

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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани назвал военным преступлением и проявлением геноцида удар, который армия Израиля нанесла по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа.

"Продолжение безумных атак сионистского режима (Израиля. – Прим. ред.) на мирных палестинцев и массовое истребление женщин, детей и стариков, а также сегодняшняя отвратительная атака режима на палестинских беженцев, живущих в школе "Эт-Табиин", еще раз доказали, что израильский режим не соблюдает никакие нормы международного права и моральные принципы", – указал он в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

По мнению дипломата, единственным действенным способом противостояния Израилю могут стать "твердые и решительные действия исламских и свободолюбивых стран", направленные на эффективную поддержку жителей Палестины и их сопротивления "оккупации и агрессии".

Канани также обратился к Совету Безопасности ООН и прочим международным организациям с призывом привлечь Израиль к ответственности за эти действия.

Об ударе израильской армии по школе в Газе стало известно утром 10 августа. По данным СМИ, страна обстреляла здание тремя ракетами. В результате произошедшего погибли от 90 до 100 человек, еще несколько десятков получили ранения.