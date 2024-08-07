WSJ: Израиль может не справиться с некоторыми беспилотниками и ракетами Ирана

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Система противоракетной обороны (ПРО) Израиля "Железный купол" может не обеспечить необходимый уровень защиты, так как она не предназначена для перехвата некоторых иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что "Железный купол" позволяет Израилю эффективно сбивать ракеты малой дальности и обезопасить населенные пункты от снарядов радикального палестинского движения ХАМАС, однако мощности Ирана и "Хезболла" – это "совсем другое дело".

По информации издания, Иран обладает запасом беспилотников и баллистических ракет, остановить которые только с помощью "Железного купола" Израиль будет не в состоянии. Кроме того, у "Хезболла" также есть арсенал в десятки тысяч ракет, в том числе высокоточных, запуск которых может перегрузить систему ПРО Израиля.

В газете уточняется, что при участии Вашингтона для Израиля была создана более масштабная система ПВО, в которой задействованы ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные системы в соседних государствах. Работа этой системы координируется главным образом Центральным командованием ВС США, что позволяет Израилю взаимодействовать даже с теми арабскими странами, с которыми у него не установлены дипломатические отношения.

13 апреля Иран уже наносил массированный удар по Израилю. Тогда он выпустил несколько десятков беспилотников в сторону страны. Позже стало известно, что при атаке также использовались баллистические ракеты.

В иранском МИД тогда подчеркнули, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников. Системы ПВО Израиля сбили большинство иранских ракет класса "земля-земля" за пределами страны. Тем не менее некоторая часть ракет все же упала на территории Израиля.

