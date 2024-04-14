ЦАХАЛ: большая часть иранских ракет перехвачена за пределами Израиля

Фото: 123RF/vershininphoto

Иран запустил по Израилю десятки ракет класса "земля-земля", большинство из них были перехвачены системами ПВО за пределами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Тем не менее, по его словам, некоторому количеству ракет все же удалось упасть на территории еврейского государства. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем – несовершеннолетней девочке.

Помимо этого, при падении ракет был причинен незначительный ущерб инфраструктуре военной базы на юге Израиля, заключил Хагари.

13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в сторону Израиля. Взрывы были слышны во многих городах еврейского государства, а также в Дамаске.

Позже в КСИР заявили об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях. Там также предупредили США о решительном ответе на какую-либо поддержку Израиля в контексте ударов по Ирану.

Постпред Израиля при ООН призвал осудить действия Ирана, заявив, что Тегеран своей атакой нарушил Устав ООН. В МИД Ирана, в свою очередь, подчеркнули, что страна руководствовалась статьей 51 Устава всемирной организацией, а атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.