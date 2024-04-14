Постпред Израиля Эрдан: Иран своей атакой нарушил Устав ООН

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Власти Ирана, осуществив атаку на Израиль, нарушили Устав ООН и представляют угрозу международному миру и безопасности. Об этом заявил постпред Израиля при всемирной организации Гилаж Эрдан на своей странице в соцсети X.

Он призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить действия Тегерана.

В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что страна при осуществлении атаки на Израиль руководствовалась статьей 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на самооборону.

В ведомстве добавили, что Тегеран при необходимости примет дополнительные оборонительные меры для защиты своих интересов от агрессии или незаконного применения силы.

Израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в сторону Израиля. Взрывы были слышны во многих городах еврейского государства, а также в Дамаске.

Позже в КСИР заявили об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях. Там также предупредили США о решительном ответе на какую-либо поддержку Израиля в контексте ударов по Ирану.