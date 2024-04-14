Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль

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Европейский союз решительно осуждает атаку Ирана по Израилю. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X.

"Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности", – добавил он.

Кроме того, с осуждением действий Ирана выступили также в Великобритании и Франции. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак осудил "безрассудное нападение иранского режима на Израиль" и пообещал, что Лондон продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех своих партнеров в регионе.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне, в свою очередь, указал, что власти Ирана, решившись на подобную атаку, перешли новую черту в своих действиях по дестабилизации ситуации и повышают риск военной эскалации. Он добавил, что Париж подтверждает свою приверженность безопасности Тель-Авива и заверяет его в своей солидарности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Египта, Каир также обеспокоен эскалацией между Ираном и Израилем и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что, помимо дронов, в сторону еврейского государства запустили и баллистические ракеты.

По ожиданиям американских чиновников, всего по Израилю может быть выпущено порядка 400–500 беспилотников и ракет. В Израиле считают, что Иран выбрал в качестве своих целей только военные объекты.