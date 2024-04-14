ABC News: Чиновники США считают, что по Израилю будет запущено 400–500 БПЛА и ракет

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Высокопоставленные американские чиновники считают, что по территории Израиля будет запущено около 400–500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Как сообщает NBC, администрация президента США Джо Байдена готовится к "крупному нападению" Ирана на Израиль. Подчеркивается, что целями для нападения будут выбраны объекты правительства еврейского государства.

По информации телеканала CBS, американские силы, находящиеся в Ираке и Сирии, готовы сбивать запущенные в сторону Израиля беспилотники Ирана. Кроме того, в боеготовность были приведены истребители ВС США.

Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля вечером 13 апреля. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, страна несколько лет готовилась к подобной эскалации со стороны Ирана.

Воздушное пространство Израиля будет временно закрыто 14 апреля с 00:30 до 07:00 по московскому времени для международных и внутренних рейсов.

Позже также стало известно, что, помимо беспилотников, Иран также запустил в сторону израиля баллистические ракеты. Вместе с тем, по словам военного представителя Израиля, Иран выбрал для своих целей только военные объекты страны.