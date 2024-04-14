Kan: Израиль закрывает воздушное пространство 14 апреля

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Воздушное пространство Израиля будет закрыто 14 апреля с 00:30 до 07:00 по московскому времени для международных и внутренних рейсов. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, БПЛА из Ирана долетит до территории Израиля примерно с 02:30 до 05:00 по московскому времени 14 апреля.

Отмечается, что беспилотники в сторону Израиля запустили не только из Ирана, но и из других стран.

13 апреля Иран выпустил беспилотники в сторону Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна несколько лет готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана.