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13 апреля, 23:47

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Kan: дроны Ирана могут достичь Израиль через несколько часов

Дроны Ирана могут достичь Израиль через несколько часов

Фото: Getty images/Anadolu/Contributor

Иранские дроны могут достичь Израиль 14 апреля в промежуток между 02:30 и 05:00 по московскому времени. Об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Отмечается, что БПЛА из Ирана потребуется от 7 до 9 часов, чтобы долететь до территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна несколько лет готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива закроют ночью с 13 на 14 апреля на 3 часа.

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