Jerusalem Post: Иран выпустил беспилотники в сторону Израиля

Фото: Iranian Army via AP

Несколько десятков беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля, пишет издание Jerusalem Post.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство несколько лет готовилось к возможности прямой атаки со стороны Ирана.

"Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке", – цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что ценит поддержку США, Великобритании, Франции и многих других стран. Израиль готов к ответному удару по Ирану, заключил Нетаньяху.

Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива закроют ночью с 13 на 14 апреля на 3 часа. Это сделают из-за угрозы нападения со стороны Ирана, передает 12-й канал израильского телевидения.

Ранее военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. По данным Информационного агентства Исламской Республики, судно имеет отношение к Израилю. Корабль связан с фирмой Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.