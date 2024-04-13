ВМС Ирана захватили коммерческое судно в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/lkpro

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на источник в КСИР.

По их данным, судно имеет отношение к Израилю, так как корабль связан с фирмой Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу. Контейнеровоз, перемешавшийся под португальским флагом, направлен в территориальные воды Ирана.



Как подчеркнули в израильском МИД, страна призывает Евросоюз признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Тегерана. Также министр иностранных дел страны Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве.



"Преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права", – цитирует ТАСС.

Ранее ВМС Ирана уже задерживали в Оманском заливе американский нефтяной танкер. Это произошло по решению суда. Речь шла про нефтяной танкер St Nikolas, ходивший под флагом Маршалловых островов, который захватили вооруженные люди еще 11 января.