Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 15:05

Происшествия

ВМС Ирана захватили коммерческое судно в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/lkpro

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на источник в КСИР.

По их данным, судно имеет отношение к Израилю, так как корабль связан с фирмой Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу. Контейнеровоз, перемешавшийся под португальским флагом, направлен в территориальные воды Ирана.

Как подчеркнули в израильском МИД, страна призывает Евросоюз признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Тегерана. Также министр иностранных дел страны Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве.

"Преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права", – цитирует ТАСС.

Ранее ВМС Ирана уже задерживали в Оманском заливе американский нефтяной танкер. Это произошло по решению суда. Речь шла про нефтяной танкер St Nikolas, ходивший под флагом Маршалловых островов, который захватили вооруженные люди еще 11 января.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика