"Хезболлах" выпустила десятки ракет по северу Израиля

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Ливан запустил в сторону Израиля примерно 10 ракет в поддержку палестинского народа в секторе Газа. Об этом сообщило движение "Хезболлах", передает РИА Новости.

Как сказано в сообщении, удар был нанесен вечером 12 апреля по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет "Катюша".

При этом, по информации 13-го канала израильского телевидения, на севере Израиля зафиксировали около 50 пусков ракет со стороны Ливана, в связи с чем сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.

Массированный обстрел был спровоцирован угрозами Ирана ответить на недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Между тем в ЦАХАЛ заявили об успешном перехвате двух беспилотников со взрывчаткой на севере страны, которые пересекли границу со стороны Ливана.

"Сирены воздушной тревоги звучали в Рамот-Нафтали из-за риска падения осколков от ракеты-перехватчика", – сказано в сообщении.

Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что ситуация вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны. Он подчеркнул, что сохраняется угроза разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

