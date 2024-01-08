Командир подразделения "Хезболлах" погиб в Ливане в результате удара Израиля

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Высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" погиб в Ливане в результате израильского удара, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Израиль атаковал юг Ливана. Отмечается, что во время удара мужчина находился в автомобиле.

Позже в "Хезболлах" подтвердили гибель одного из своих военных командиров.

"С большей гордостью и честью исламское сопротивление оплакивает мученика, командира бойцов за веру Виссама Хасана Тавила, Хаджа Джавада, из города Хирбет-Селм на юге Ливана, принявшего мученическую смерть", – заявили в организации.

Ранее израильские силы заявили, что ВВС страны нанесли удар по оперативному командному центру движения "Хезболлах" в Ливане. Вместе с тем в Армии обороны Израиля добавили, что с утра 5 января танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким районам Ливана. ЦАХАЛ зафиксировала пуски из Ливана в сторону Израиля.

Также стало известно, что бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в пограничном районе Эд-Духейра. Из реактивных установок залпового огня были обстреляны казармы в Биркет-Рише.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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