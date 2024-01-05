Израиль ударил по оперативному командному центру "Хезболлах" в Ливане

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Израильские силы заявили, что ВВС страны нанесли удар по оперативному командному центру движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру "Хезболлах" в районе города Блида в Ливане", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Армии обороны Израиля добавили, что с утра 5 января танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким районам Ливана. ЦАХАЛ зафиксировала пуски из Ливана в сторону Израиля.

Также стало известно, что бойцы шиитской милиции "Хезболлах" нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в пограничном районе Эд-Духейра. Как пишет ТАСС, из реактивных установок залпового огня были обстреляны казармы в Биркет-Рише.

Ранее в СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена готовится к потенциальному расширению конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, американские власти сейчас обсуждают сценарии возможного участия Штатов в новом ближневосточном противостоянии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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