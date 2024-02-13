Франция направила Ливану план прекращения боевых действий с Израилем – СМИ

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Франция направила Ливану инициативу, нацеленную на прекращение боевых действий на ливано-израильской границе и урегулирование территориальных споров с еврейским государством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

План содержит призыв к бойцам вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" отойти на 10 километров от границы с Израилем, а также подразумевает переговоры между Бейрутом и Тель-Авивом о делимитации спорной сухопутной границы.

Отмечается, что инициатива должна помочь предотвратить конфликт, который рискует выйти из-под контроля.

Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что ситуация вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны. Он подчеркнул, что сохраняется угроза разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

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