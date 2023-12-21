Армия Израиля нанесла удары по военным объектам в Ливане и Сирии

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Израильские военнослужащие нанесли удары по территории Сирии в ответ на запущенные в сторону еврейского государства ракеты. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Уточняется, что четыре ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю, были выявлены вечером 20 декабря. Ответный огонь ЦАХАЛ велся по источникам ударов и военному посту сирийской армии.

Кроме того, израильские истребители нанесли удар по оперативному командному центру движения "Хезболлах" в Ливане. Также военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по нескольким боевикам, которые приближались к границе Израиля из Ливана возле населенного пункта Метула.

Ранее диппредставитель Палестины в Вене Салах Абдель Шафи сообщил, что палестинская сторона подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля в секторе Газа. Он назвал действия ЦАХАЛ преступлением и призвал не оставлять их безнаказанными.

До этого СМИ сообщали о том, что Израиль предложил радикальной палестинской группировке ХАМАС установить паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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