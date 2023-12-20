На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

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Власти севера Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), проводят всеобщую народную мобилизацию, чтобы подготовить бойцов для участия в военных действиях на стороне ХАМАС в секторе Газа, сообщил член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад, которого цитирует РИА Новости.

Мобилизация началась во всех провинциях, открылись тренировочные лагеря. По его словам, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена.

Хузам аль-Асад отметил, что эта народная армия призвана поддержать палестинский народ в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской армии при поддержке США, если будут условия для того, чтобы добраться до сектора и принять участие в военных действиях.

В ноябре хуситы Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Американская сторона заявила, что снаряды рухнули в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей.

Падение произошло в тот момент, когда авианосец США уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений, уточнили в CENTCOM.

Днем ранее в СМИ писали, что связанный с Израилем танкер Central Park, который перевозил фосфорную кислоту и принадлежит фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Отмечалось, что американские военные призвали корабли держаться подальше от данной зоны.

Как уточнял неназванный чиновник оборонного ведомства США, судно захватили несколько вооруженных лиц. По его словам, американские ВС находятся рядом с танкером и следят за обстановкой.

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