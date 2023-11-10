Российский танкер "Виктория" подал сигнал бедствия у Сахалина

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Корабль "Виктория" подал сигнал бедствия у берегов Сахалина, сев на мель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В ОДС ЦУКС МЧС России по Сахалинской области от капитана координатора Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра поступила информация о том, что на мель село судно "ВИКТОРИЯ", класс судна танкер", – указано в сообщении.

Капитан сообщил МЧС, что повреждений судна и поступления воды нет. На борту находятся десять членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Танкер перевозит 700 тонн топлива.

На помощь "Виктории" из порта Корсаков на юге Сахалина вышло спасательное судно "Отто Шмидт", планируется, что оно подойдет к месту происшествия к 09:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сухогруз Queen lend под флагом Либерии, который был прибит штормом к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, снялся с якоря и не нуждается в помощи. Сухогруз не получил повреждений, персонал также в безопасности.

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