Йеменские хуситы запустили ракеты в направлении корабля США

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Хуситы Йемена запустили две баллистические ракеты в направлении корабля американских ВМС USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х.

Американская сторона заявила, что снаряды рухнули в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Падение произошло в тот момент, когда авианосец США уже завершал ответ на сигнал бедствия танкера. Ни одно из судов не получило повреждений, уточнили в CENTCOM.

Днем ранее в СМИ писали, что связанный с Израилем танкер Central Park, который перевозил фосфорную кислоту и принадлежит фирме Zodiac Maritime, захватили у берегов Йемена. Отмечалось, что американские военные призвали корабли держаться подальше от данной зоны.

Как уточнял неназванный чиновник оборонного ведомства США, судно захватили несколько вооруженных лиц. По его словам, американские ВС находятся рядом с танкером и следят за обстановкой.

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