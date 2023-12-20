Палестина обратилась в МУС из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа

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Палестинская сторона подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диппредставителя Палестины в Вене Салаха Абделя Шафи.

Он назвал действия ЦАХАЛ преступлением и призвал не оставлять их безнаказанными. В этой связи, подчеркнул палестинский дипломат, израильская сторона должна быть призвана к ответу.

По словам Шафи, обращения в МУС были направлены около трех недель назад.

"Главный прокурор Международного уголовного суда посетил этот регион, и он сказал, что, конечно, ХАМАС мог совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже", – сказал посол.

Вместе с тем диппредставитель добавил, что все действия должны быть расследованы. Шафи призвал изучить действия как израильтян, так и палестинцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что израильская сторона предложила радикальной палестинской организации ХАМАС начать паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. С такой идеей выступил глава израильского Моссада Давид Барнеа. Согласно задумке, это обеспечит освобождение порядка 40 пленных.

До этого в прессе также писали о том, что Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в анклаве. По данным журналистов, разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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