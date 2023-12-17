Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе – СМИ

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Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

По словам источника агентства, разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США повлиять на Израиль для остановки атак на сектор Газа. Турецкий дипломат подчеркнул, что после установления полного прекращения огня Израиль должен сесть за стол переговоров, чтобы начать политический процесс, направленный на достижение справедливого и постоянного мира, основанного на решении о двух государствах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Количество погибших в секторе Газа после обострения конфликта достигло 18 608 человек.