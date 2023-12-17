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Французский дипломат погиб при израильском ударе по дому в секторе Газа
Фото: РИА Новости
Сотрудник МИД Франции был убит в результате удара ВС Израиля по сектору Газа. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции сообщает ТАСС.
Израильтяне нанесли удар по дому в Рафахе, в котором погибшего сотрудника приютил коллега из генерального консульства Франции. Кроме того, в доме находились еще "двое других коллег и члены их семей". Жертвами этого обстрела стали еще около десяти человек.
Погибший работал на МИД Франции с 2002 года, часть его семьи покинула сектор Газа в рамках французского плана по эвакуации граждан.
"Франция осуждает обстрел жилого дома, в результате которого погибли многие другие гражданские лица. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого обстрела", – заявили в МИД.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Президент США Джо Байден ранее заявил, что желал бы большей аккуратности со стороны Израиля при проведении операции в секторе Газа.
Согласно последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608 человек, а количество пострадавших выросло до 50 594.
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