Французский дипломат погиб при израильском ударе по дому в секторе Газа

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Сотрудник МИД Франции был убит в результате удара ВС Израиля по сектору Газа. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции сообщает ТАСС.

Израильтяне нанесли удар по дому в Рафахе, в котором погибшего сотрудника приютил коллега из генерального консульства Франции. Кроме того, в доме находились еще "двое других коллег и члены их семей". Жертвами этого обстрела стали еще около десяти человек.

Погибший работал на МИД Франции с 2002 года, часть его семьи покинула сектор Газа в рамках французского плана по эвакуации граждан.

"Франция осуждает обстрел жилого дома, в результате которого погибли многие другие гражданские лица. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого обстрела", – заявили в МИД.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Президент США Джо Байден ранее заявил, что желал бы большей аккуратности со стороны Израиля при проведении операции в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608 человек, а количество пострадавших выросло до 50 594.



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