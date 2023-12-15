01:57Политика
Байден заявил, что Израилю следует аккуратнее проводить операцию в секторе Газа
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Президент США Джо Байден заявил, что желал бы большей аккуратности со стороны Израиля при проведении операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
"Не прекратили борьбу с (радикальным палестинским движением) ХАМАС, а вели себя более аккуратно", – сказал он.
Американский президент также выступил за то, что израильская армия сфокусировалась на защите мирного населения. Ранее он заявлял, что Израиль, пользующийся "поддержкой почти всего мира", начинает ее терять из-за беспорядочных бомбардировок.
Источник в Белом доме также сообщил, что США обсуждают с Израилем возможность снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более точечным операциям.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.
Количество погибших в секторе Газа после обострения конфликта достигло 18 608 человек.
Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа
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