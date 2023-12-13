Страны имеют право отвечать на террор, но без ущерба мирному населению – Медведев

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Российская сторона выступает против любых форм террора, все государства имеют право бороться с этой формой агрессии, однако любой ответ должен быть пропорциональным. Такое мнение председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил в ходе дискуссионной площадки партии "Будущее России", пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что любой ответ на террор не должен наносить ущерба мирным гражданам. Политик напомнил, что именно эти принципы Москва продолжает отстаивать в ООН.

Кроме того, продолжил Медведев, в настоящее время палестинцы переживают тяжелый период.

В настоящее время известно о 18 608 погибших в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, число пострадавших достигло 50 594 человека. В ведомстве уточнили, что большое количество пострадавших до сих пор находятся под завалами и на улицах.

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал практически невозможной помощь мирным жителям Газы в условиях боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не увидела надежды на то, что противостояние между Израилем и ХАМАС завершится в ближайшее время.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств