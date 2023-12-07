В МИД РФ заявили об отсутствии надежды на завершение конфликта между Израилем и ХАМАС

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Надежды, что противостояние между Израилем и ХАМАС завершится в ближайшее время, пока нет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

По ее словам, нынешнюю ситуацию спровоцировали США с помощью разнузданности в реализации собственной исключительности, которую они применяют везде, и в данном случае на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что эта своевольность привела к невиданной катастрофе.

"И это очевидно, – нет никакой, к сожалению, надежды на то, что это в ближайшее время завершится", – подчеркнула дипломат.

Ранее движение ХАМАС заявило, что не отпустит оставшихся заложников, а также не будет вести переговоры с израильской стороной, пока та не прекратит агрессию против палестинского народа и сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".